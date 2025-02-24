Саперы завершили работу на территории генконсульства РФ в Марселе

Reuters: саперы завершили работу на территории консульства РФ в Марселе

Саперы завершили работу на территории генконсульства России в Марселе. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на местную полицию.

Утверждается, что три пластиковые бутылки были брошены на территорию консульства РФ. Две из них взорвались. В настоящее время специалисты занимаются изучением содержимого.

Инцидент произошел днем 24 февраля. На место происшествия направились около 30 пожарных и полицейских. Саперы обезвредили подозрительные предметы.

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что случившееся «имеет все признаки теракта», и призвала усилить безопасность дипведомства.

По словам генерального консула России в Марселе Станислава Оранского, на месте происшествия работали пожарные, здание оцепила полиция. Ожидается, пишет La Marseillaise, что на место прибудет адмирал батальона морской пожарной бригады Марселя, а также развернут силы национальной полиции.

Ранее посольство России в Швеции усилило меры безопасности на фоне сообщений о терактах.