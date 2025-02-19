Посольство России в Швеции усилило меры безопасности в связи с информацией от Службы внешней разведки (СВР) о возможных террористических актах со стороны Киева, направленных на срыв мирных переговоров. Об этом в российском диппредставительстве рассказали РИА Новости.

Дипломаты также отметили, что находятся в контакте с местными властями.

19 февраля в Службе внешней разведки заявили, что Киев может осуществить теракты в российских диппредставительствах в ФРГ, странах Балтии и Скандинавии.

Отмечается, что целью украинских спецслужб также могут стать посольства РФ в Венгрии или Словакии. Подобный выбор сулит дополнительную выгоду, так как в таком случае дискредитируют участников Евросоюза, предпочитающих выражать «особую позицию» по ситуации на Украине. Таким образом киевские власти попытаются сорвать переговоры о завершении военного конфликта. Кроме того, в столицах Европы с тревогой фиксируют нежелание Украины идти на договоренности с Москвой, если они потребуют от Киева «чрезмерных уступок», отметили в СВР. При этом у Европы не наблюдается ни намека на осуждение планируемых украинцами злодеяний против России, добавили в ведомстве.

Ранее в СВР предсказали крах украинской государственности.