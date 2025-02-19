Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Посольство РФ в Швеции усилило меры безопасности на фоне сообщений СВР о терактах

Посольство России в Швеции усилило меры безопасности из-за возможных терактов
close
Global Look Press

Посольство России в Швеции усилило меры безопасности в связи с информацией от Службы внешней разведки (СВР) о возможных террористических актах со стороны Киева, направленных на срыв мирных переговоров. Об этом в российском диппредставительстве рассказали РИА Новости.

Дипломаты также отметили, что находятся в контакте с местными властями.

19 февраля в Службе внешней разведки заявили, что Киев может осуществить теракты в российских диппредставительствах в ФРГ, странах Балтии и Скандинавии.

Отмечается, что целью украинских спецслужб также могут стать посольства РФ в Венгрии или Словакии. Подобный выбор сулит дополнительную выгоду, так как в таком случае дискредитируют участников Евросоюза, предпочитающих выражать «особую позицию» по ситуации на Украине. Таким образом киевские власти попытаются сорвать переговоры о завершении военного конфликта. Кроме того, в столицах Европы с тревогой фиксируют нежелание Украины идти на договоренности с Москвой, если они потребуют от Киева «чрезмерных уступок», отметили в СВР. При этом у Европы не наблюдается ни намека на осуждение планируемых украинцами злодеяний против России, добавили в ведомстве.

Ранее в СВР предсказали крах украинской государственности.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами