Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Генконсул РФ в Марселе подтвердил взрыв в консульстве

Генконсул РФ в Марселе Оранский подтвердил взрыв в консульстве

Генконсул России в Марселе Станислав Оранский подтвердил, что внутри консульства произошел взрыв и на место прибыли пожарные. Об этом он сообщил изданию La Marseillaise.

Ранее о взрыве рядом с консульством в Марселе сообщал французский телеканал BFM TV. По его информации, на место происшествия направились около 30 пожарных и полицейских.

В данный момент консульство оцеплено полицией. Ожидается, пишет La Marseillaise, что на место прибудет адмирал батальона морской пожарной бригады Марселя, а также будут развернуты силы национальной полиции. По информации издания, никто не пострадал.

19 февраля в Службе внешней разведки заявили, что Киев может осуществить теракты в российских диппредставительствах в ФРГ, странах Балтии и Скандинавии.

Ранее посольство РФ в Швеции усилило меры безопасности на фоне сообщений о терактах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами