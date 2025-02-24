Генконсул РФ в Марселе подтвердил взрыв в консульстве

Генконсул РФ в Марселе Оранский подтвердил взрыв в консульстве

Генконсул России в Марселе Станислав Оранский подтвердил, что внутри консульства произошел взрыв и на место прибыли пожарные. Об этом он сообщил изданию La Marseillaise.

Ранее о взрыве рядом с консульством в Марселе сообщал французский телеканал BFM TV. По его информации, на место происшествия направились около 30 пожарных и полицейских.

В данный момент консульство оцеплено полицией. Ожидается, пишет La Marseillaise, что на место прибудет адмирал батальона морской пожарной бригады Марселя, а также будут развернуты силы национальной полиции. По информации издания, никто не пострадал.

19 февраля в Службе внешней разведки заявили, что Киев может осуществить теракты в российских диппредставительствах в ФРГ, странах Балтии и Скандинавии.

Ранее посольство РФ в Швеции усилило меры безопасности на фоне сообщений о терактах.