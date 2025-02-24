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После взрыва у российского консульства в Марселе возбудили дело

Прокуратура в Марселе возбудила дело после взрывов у генконсульства России
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Stringer/Reuters

Прокуратура Марселя возбудила дело после взрывов у российского консульства. Об этом сообщило BFM TV.

По данным журналистов, ведомство возбудило дело по факту «нанесения ущерба взрывчатыми или зажигательными веществами».

Инцидент случился днем 24 февраля. На место происшествия направились около 30 пожарных и полицейских. На месте работали саперы, которые обезвредили подозрительные предметы.

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что случившееся «имеет все признаки теракта», и призвала усилить безопасность дипведомства.

По словам генерального консула России в Марселе Станислава Оранского, на месте происшествия работали пожарные, здание оцепила полициея. Ожидается, пишет La Marseillaise, что на место прибудет адмирал батальона морской пожарной бригады Марселя, а также развернут силы национальной полиции.

Ранее посольство России в Швеции усилило меры безопасности на фоне сообщений о терактах.

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