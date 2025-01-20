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Российский Красный Крест помог найти семьи более 1,4 тысячи жителей Курской области

РКК: с августа с родственниками воссоединились 1419 жителей Курской области
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Российский Красный Крест

Сотрудники Российского Красного Креста (РКК) нашли 1419 пропавших жителей Курской области и помогли им воссоединиться с семьями. Об этом организация сообщила в своем Telegram-канале.

Всего из 1,4 тыс. найденных 321 военный и 1098 — мирные жители.

Всего РКК принял 7061 обращение с момента вторжения ВСУ в приграничный регион. Однако в пресс-службе отметили, что одного человека могут искать и родственники, и знакомые, которые оставили разные заявки.

Также организации поступило 11 435 звонков для уточнения данных по обращениям и для получения психологической поддержки. Среди разыскиваемых 64,12% составили жители Суджанского района, 10,96% — граждане из Кореневского района, 8,33% — из Глушковского района.

Также доброволец российского отряда «Барс-Курск» с позывным «Тайшет» рассказал, что украинские военные использовали мирное население Курской области в качестве живого щита. По его словам, бойцы ВСУ били прикладами пожилых людей и ставили артиллерийские установки в огородах, прикрываясь мирными жителями.

Ранее Минобороны РФ рассказало о потерях ВСУ в Курской области.

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