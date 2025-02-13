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Красный Крест назвал число без вести пропавших в связи с конфликтом на Украине

Число разыскиваемых МККК пропавших из-за конфликта на Украине достигло 50 тысяч
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Reuters

Число пропавших без вести людей, которых разыскивает Международный комитет Красного Креста (МККК) в связи с украинским конфликтом, выросло до 50 тысяч человек. Об этом в беседе с РИА Новости заявил глава бюро по вопросам СВО Центрального агентства по розыску Душан Вуяшанин.

«С февраля 2024 года число открытых дел о пропавших без вести — людях, которых разыскивают их семьи, — увеличилось более чем вдвое, достигнув на сегодняшний день почти 50 000», — сказал он.

По словам Вуяшанина, это количество продолжает расти.

В марте 2022 года МККК открыл бюро центрального агентства по розыску по вопросам, связанным с конфликтом между Россией и Украиной. Бюро выполняет функции нейтрального посредника между сторонами конфликта и собирает, систематизирует и передает данные о судьбе и местонахождении военных и гражданских, пропавших без вести или разлученных с семьями.

20 января сообщалось, что сотрудники Российского Красного Креста (РКК) нашли 1419 пропавших жителей Курской области и помогли им воссоединиться с семьями. Всего из 1,4 тыс. найденных 321 военный и 1098 — мирные жители.

Ранее Путин установил ежемесячную выплату для детей пленных и пропавших без вести военных.

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