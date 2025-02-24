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В посольстве РФ рассказали о состоянии сотрудников генконсульства в Марселе после взрыва

Посольство: сотрудники генконсульства РФ в Марселе не пострадали от взрыва
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Stringer/Reuters

Сотрудники генконсульства России в Марселе в ходе происшествия не пострадали. Об этом сообщили в посольстве России в Париже, передает РИА Новости.

В диппредставительстве сообщили, что заблаговременно обратились к властям Франции с требованием повысить уровень безопасности всех российских загранучреждений в стране с учетом возможных провокаций в эти дни (23 февраля и годовщина начала СВО 24 февраля — прим. ред.).

В посольстве рассказали, что возле российского генконсульства в Марселе 23 февраля прошла немногочисленная антироссийская манифестация, а 24 февраля в 7:30 утра неизвестные бросили «коктейли Молотова» на территорию учреждения.

В посольстве добавили, что находятся в контакте с французскими правоохранительными органами в целях выяснения личностей нападавших и проведения других необходимых действий. Сотрудники генконсульства не пострадали, материального ущерба зданию не нанесено, добавили дипломаты.

Три взрывных устройства были заброшены на территорию генконсульства России в Марселе утром 24 февраля, одно не взорвалось.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что случившееся «имеет все признаки теракта», и призвала усилить безопасность дипведомства.

Генеральный консул России в Марселе Станислав Оранский сообщил, на место происшествия были направлены пожарные, полиция оцепила здание.

Ранее посольство РФ в Швеции усилило меры безопасности на фоне сообщений о терактах.

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