На территорию консульства РФ в Марселе бросили три взрывных устройства, никто не пострадал

Три взрывных устройства были заброшены на территорию генконсульства РФ в Марселе, одно не взорвалось. Об этом заявили в пресс-службе консульства, передает ТАСС.
Утверждается, что на месте происшествия работают саперы.
«Жертв и разрушений нет», — рассказали в российском генконсульстве.
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова отметила, что случившееся «имеет все признаки теракта», и призвала усилить безопасность дипведомства.
По словам генерального консула России в Марселе Станислава Оранского, сейчас на месте происшествия работают пожарные, здание оцеплено полицией. Ожидается, пишет La Marseillaise, что на место прибудет адмирал батальона морской пожарной бригады Марселя, а также будут развернуты силы национальной полиции.
Ранее посольство РФ в Швеции усилило меры безопасности на фоне сообщений о терактах.