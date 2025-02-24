На территорию консульства РФ в Марселе бросили три взрывных устройства, никто не пострадал

На территорию консульства РФ в Марселе забросили три взрывных устройства

Три взрывных устройства были заброшены на территорию генконсульства РФ в Марселе, одно не взорвалось. Об этом заявили в пресс-службе консульства, передает ТАСС.

Утверждается, что на месте происшествия работают саперы.

«Жертв и разрушений нет», — рассказали в российском генконсульстве.

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова отметила, что случившееся «имеет все признаки теракта», и призвала усилить безопасность дипведомства.

По словам генерального консула России в Марселе Станислава Оранского, сейчас на месте происшествия работают пожарные, здание оцеплено полицией. Ожидается, пишет La Marseillaise, что на место прибудет адмирал батальона морской пожарной бригады Марселя, а также будут развернуты силы национальной полиции.

Ранее посольство РФ в Швеции усилило меры безопасности на фоне сообщений о терактах.