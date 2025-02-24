СК России проверит действия полиции по резонансному делу в Каменске-Уральском

В городе Каменске-Уральском Свердловской области сотрудники Следственного комитета России проверят действия сотрудников полиции по делу об издевательствах над студентками. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального управления ведомства.

«Следователям поручено дать правовую оценку действиям (возможному бездействию) должностных лиц органов системы профилактики и правоохраны», — говорится в сообщении.

21 февраля стало известно, что в Каменске-Уральском четырех студенток вывезли на автомойку, где их раздели и избили за отказ встречаться. Мужчины засовывали шланг в рот двум студенткам 17 и 18 лет. Также их обливали ледяной водой и выводили на улицу. Происходящее снимали на камеру, а других похищенных заставили смотреть на издевательства. Отмечается, что сотрудники автомойки не вмешивались в происходящее.

Позже полиция задержала группу мужчин, устроивших расправу над студентками. Двум фигурантам избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее появилось видео, записанное студенткой из Каменска-Уральского своим похитителям.