Второму подозреваемому в издевательствах над студентками избрали меру пресечения

Мужчину, который мучил студенток на автомойке, арестовали до 4 апреля

Подозреваемого в издевательствах над студентками на автомойке арестовали до четвертого апреля. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Екатеринбурга».

«17-летнего приятеля Давида, которого тоже подозревают в издевательствах над девушками в Каменске-Уральском, арестовали до 4 апреля», — говорится в сообщении.

На опубликованной фотографии мужчина стоит в Свердловском областном суде.

Первым меру пресечения избрали Давиду, его арестовали до пятого апреля 2025 года. Против него и друзей возбуждено три уголовных дела по статьям «Хулиганство, совершенное группой лиц», «Похищение человека с применением насилия» и «Побуждение к действиям сексуального характера».

На опубликованных в сети кадрах видно, как сотрудники правоохранительных органов уводят нарушителя в зал суда.

При этом Telegram-канал «РЕН ТВ. Новости» сообщает, что максимальное наказание, которое грозит злоумышленникам, — лишение свободы сроком на 12 лет.

Ранее появилось видео, записанное студенткой из Каменска-Уральского своим похитителям.