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Появилось видео, которое ранее записала студентка своим похитителям

Стало известно, что похищенная студентка ранее записала видео
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Telegram-канал «Ural Mash»

Одна из пострадавших на автомойке студенток ранее записала видео с оскорблениями своим похитителям. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

«То самое видео, после которого свистнула фляга парней из Каменска-Уральского. Одна из униженных на автомойке девушек накануне похищения записала парням кружок с оскорблениями», — говорится в сообщении.

На записи слышно, как студентка оскорбляет своего собеседника, при этом просит его не писать больше.

До этого сообщалось, что в Каменске-Уральском четырех студенток вывезли на автомойку, где их раздели и избили за отказ встречаться. Мужчины засовывали шланг в рот двум студенткам 17 и 18 лет. Также их обливали ледяной водой и выводили на улицу. Происходящее снимали на камеру, а других похищенных заставили смотреть на издевательства. Отмечается, что сотрудники автомойки не вмешивались в происходящее.

Кроме того, полиция задержала группу мужчин, устроивших расправу над студентками.

Ранее мужчине, который мучил студенток на автомойке, избрали меру пресечения.

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