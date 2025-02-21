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Стало известно о поимке мужчин, засунувших шланг в рот уральским студенткам

E1: мужчин, устроивших расправу над уральскими студентками, задержали

Полиция задержала группу мужчин, устроивших расправу над студентками на автомойке в Свердловской области. Об этом сообщает E1.ru.

«Четверых парней, которые издевались над девушками на автомойке, задержали. Их везут в изолятор временного содержания. По информации источника, они будут сидеть в разных камерах», — говорится в публикации.

До этого сообщалось, что в Каменске-Уральском четырех студенток вывезли на автомойку, где их раздели и избили за отказ встречаться.

Там мужчины раздевали, били, засовывали шланг в рот двум девушкам 17 и 18 лет. Также их обливали ледяной водой и выводили на улицу. Происходящее снимали на камеру, а других похищенных заставили смотреть на издевательства.

Как пишет E1.ru, было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», а не по более жесткой «Похищение». При этом Давид Анашкин продолжал оставаться на свободе. Близкие пострадавших опасаются, что ему удастся избежать наказания.

Ранее начальник ГАИ избил соседку, ударил в глаз ее мать и попал на видео.

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