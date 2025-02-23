Жена погибшего военкора Максудова рассказала, почему он отправился на СВО

Супруга погибшего на СВО корреспондента ВГТРК Бориса Максудова Ольга Армякова рассказала RT на открытии Аллеи героев спецоперации в Сочи, что он отправился в зону боевых действий, так как считал необходимым говорить о происходящем на передовой, находя нужные слова и интонации.

«Он (Максудов. — «Газета.Ru») не мог не поехать, потому что считал, что происходящее там — в зоне проведения специальной военной операции — важнее всего», — сказала женщина.

Она добавила, что муж хотел показывать российских военных и рассказывать их истории.

Осенью 2023 года Максудов скончался после ранения при транспортировке в больницу Запорожской области. 22 ноября он попал под обстрел во время съемок репортажа про российскую армию. Журналист получил осколочные ранения, открытые переломы костей и лишился пальцев. Накануне Минобороны заявляло, что его жизни ничто не угрожает. В Кремле назвали гибель корреспондента трагедией, а президент страны Владимир Путин наградил его орденом Мужества посмертно.

Ранее «Ельцин-центр» заподозрили в глумлении над солдатами, не вернувшимися из зоны СВО.