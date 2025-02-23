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Правительство РФ утвердило выплаты жителям Курской области

Мишустин утвердил выделение 44 млрд рублей для выплат жителям Курской области
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Дмитрий Астахов/РИА Новости

Правительство РФ направит порядка 44 млрд рублей на ежемесячные выплаты в размере 65 тыс. рублей жителям Курской области. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, говорится на сайте кабмина.

«Жители Курской области, чье имущество первой необходимости было утрачено, будут получать ежемесячные выплаты в размере 65 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, распоряжение затронет порядка 112 тыс. курян. В публикации уточняется, что средства для выплат были выделены из резервного фонда Правительства.

На этой неделе президент России Владимир Путин поручил ежемесячно выплачивать по 65 тысяч рублей всем утратившим имущество жителям Курской области до полного освобождения региона от Вооруженных сил Украины.

По его словам, эти средства дадут возможность жителям региона, планирующим обустраивать новое жилище, начать какие-то ремонты, покупать какое-то дополнительное имущество.

В феврале в Курской области назначили ежемесячную выплату в 20 тыс. рублей ветеранам Великой Отечественной войны.

Ранее Хинштейн заявил, что ситуация с бюджетом Курской области является «очень плохой».

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