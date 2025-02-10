Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ветеранам в Курской области будут выплачивать по 20 тысяч рублей

Власти Курской области будут выплачивать ветеранам ВОВ по 20 тысяч рублей
close
Евгений Епанчинцев/РИА Новости

В Курской области назначили ежемесячную выплату в 20 тысяч рублей ветеранам Великой Отечественной войны. Об этом сообщил Telegram-канал регионального правительства.

«Каждый месяц по 20 тыс. рублей будут получать участники Великой Отечественной войны, 3 тыс. рублей — награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», — говорится в сообщении.

Также по 3 тысячи получат бывшие узники концлагерей и труженики тыла, а еще граждане, пережившие осады Сталинграда и Севастополя. По 10 тысяч ежегодно будут начислять вдовам и вдовцам участников Великой Отечественной, и еще по 7 тысяч — детям войны.

На выплаты Курская область выделила около 59 млн рублей.

8 февраля врио губернатора региона Александр Хинштейн заявил, что ситуация с бюджетом области является «очень плохой». Он сообщил о задолженностях Курской области перед семьями военных. Долги по выплатам были также и перед ранеными бойцами российской армии.

Ранее в Курской области предложили создать горячую линию для сообщений о мародерстве.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами