Ветеранам в Курской области будут выплачивать по 20 тысяч рублей

Власти Курской области будут выплачивать ветеранам ВОВ по 20 тысяч рублей

В Курской области назначили ежемесячную выплату в 20 тысяч рублей ветеранам Великой Отечественной войны. Об этом сообщил Telegram-канал регионального правительства.

«Каждый месяц по 20 тыс. рублей будут получать участники Великой Отечественной войны, 3 тыс. рублей — награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», — говорится в сообщении.

Также по 3 тысячи получат бывшие узники концлагерей и труженики тыла, а еще граждане, пережившие осады Сталинграда и Севастополя. По 10 тысяч ежегодно будут начислять вдовам и вдовцам участников Великой Отечественной, и еще по 7 тысяч — детям войны.

На выплаты Курская область выделила около 59 млн рублей.

8 февраля врио губернатора региона Александр Хинштейн заявил, что ситуация с бюджетом области является «очень плохой». Он сообщил о задолженностях Курской области перед семьями военных. Долги по выплатам были также и перед ранеными бойцами российской армии.

Ранее в Курской области предложили создать горячую линию для сообщений о мародерстве.