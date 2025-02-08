Хинштейн назвал ситуацию с бюджетом Курской области «очень плохой»

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что ситуация с региональным бюджетом является «очень плохой». Об этом он заявил на встрече с жителями трех районов курского приграничья, пишет РИА Новости.

Хинштейн заявил о задолженностях Курской области перед семьями военных, погибших во время участия в СВО. Долги по выплатам были также и перед ранеными бойцами российской армии.

«Еще я обнаружил, что областное постановление предусматривало только однократную выплату. То есть, если человек был ранен, пришел лечиться, получил, вернулся обратно на передовую, его ранило повторно, это уже не считается», — добавил Хинштейн.

Он заявил, что данный подход является неправильным, и его обязательно пересмотрят в ближайшее время.

Во время этой встречи Хинштейн также предложил создать горячую линию, чтобы сообщать о мародерстве на приграничных территориях региона. Это позволит жителям оперативно сообщать о неправомерных действиях.

Ранее Путин оценил работу Хинштейна в Курской области.