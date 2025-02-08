Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Хинштейн назвал ситуацию с бюджетом Курской области «очень плохой»

Врио главы Курской области Хинштейн назвал ситуацию с бюджетом в регионе плохой
close
Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что ситуация с региональным бюджетом является «очень плохой». Об этом он заявил на встрече с жителями трех районов курского приграничья, пишет РИА Новости.

Хинштейн заявил о задолженностях Курской области перед семьями военных, погибших во время участия в СВО. Долги по выплатам были также и перед ранеными бойцами российской армии.

«Еще я обнаружил, что областное постановление предусматривало только однократную выплату. То есть, если человек был ранен, пришел лечиться, получил, вернулся обратно на передовую, его ранило повторно, это уже не считается», — добавил Хинштейн.

Он заявил, что данный подход является неправильным, и его обязательно пересмотрят в ближайшее время.

Во время этой встречи Хинштейн также предложил создать горячую линию, чтобы сообщать о мародерстве на приграничных территориях региона. Это позволит жителям оперативно сообщать о неправомерных действиях.

Ранее Путин оценил работу Хинштейна в Курской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами