В Курской области введут новую выплату для жителей, утративших имущество

Президент России Владимир Путин поручил ежемесячно выплачивать по 65 тысяч рублей всем утратившим имущество жителям Курской области до полного освобождения региона от украинских войск. Об этом глава государства заявил в ходе совещания с членами правительства РФ, сообщает РИА Новости.
«Вот эти 112 620 человек, им всем будем выплачивать ежемесячно до момента, до полного освобождения территории от этих бандформирований по 65 тысяч рублей дополнительно к тому, что сейчас люди получают», — сказал российский лидер.
По его словам, эти средства дадут возможность жителям региона, кто планирует обустраивать новое жилище, начать какие-то ремонты, покупать какое-то дополнительное имущество.
Путин при этом особо подчеркнул, что жителям Курской области, которые уже получают какие-то выплаты, не будут доплачивать до 65 тыс. рублей. Таким образом, эти деньги станут дополнительным доходом к уже имеющимся выплатам.
В феврале в Курской области назначили ежемесячную выплату в 20 тысяч рублей ветеранам Великой Отечественной войны.
С 6 августа 2024 года российские военные ведут бои с подразделениями Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.
Ранее Хинштейн заявил, что ситуация с бюджетом Курской области является «очень плохой».