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Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

Путин в День защитника Отечества возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

Президент России Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в День защитника Отечества. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Каждый год 23 февраля Путин традиционно приезжает в Александровский сад, чтобы почтить память павших воинов.

Этим утром российский лидер поздравил россиян с Днем защитника Отечества. Он отметил, что воинская служба всегда пользовалась в России особым почетом, а также остается делом чести.

Глава государства добавил, что патриотизм у граждан воспитывается историей страны и передается из поколения в поколение. Кроме того, российский лидер подчеркнул, что праздник олицетворяет поистине всенародные любовь и уважение к флоту и армии России.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в видеопоздравлении россиян с 23 Февраля отметила, что российские защитники на спецоперации доделывают то, что было не доделано в годы Великой Отечественной войны. По ее словам, солдаты добыли победу, но не «добили врага», поэтому бойцы спецоперации завершают то, что исторически необходимо сделать.

Ранее Путин рассказал о миссии нынешнего поколения россиян.

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