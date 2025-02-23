Путин в День защитника Отечества возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

Президент России Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в День защитника Отечества. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Каждый год 23 февраля Путин традиционно приезжает в Александровский сад, чтобы почтить память павших воинов.

Этим утром российский лидер поздравил россиян с Днем защитника Отечества. Он отметил, что воинская служба всегда пользовалась в России особым почетом, а также остается делом чести.

Глава государства добавил, что патриотизм у граждан воспитывается историей страны и передается из поколения в поколение. Кроме того, российский лидер подчеркнул, что праздник олицетворяет поистине всенародные любовь и уважение к флоту и армии России.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в видеопоздравлении россиян с 23 Февраля отметила, что российские защитники на спецоперации доделывают то, что было не доделано в годы Великой Отечественной войны. По ее словам, солдаты добыли победу, но не «добили врага», поэтому бойцы спецоперации завершают то, что исторически необходимо сделать.

Ранее Путин рассказал о миссии нынешнего поколения россиян.