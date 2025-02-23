Президент Владимир Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества. Видеообращение главы государства опубликовали на сайте Кремля.

По его словам, воинская служба всегда пользовалась в России особым почетом, а также остается делом чести. Он добавил, что патриотизм у граждан воспитывается историей страны и передается из поколения в поколение.

Особые слова поздравления президент адресовал участникам спецоперации на Украине, которые «отстаивают родную землю, национальные интересы и будущее страны».

Президент подчеркнул, что праздник олицетворяет поистине всенародные любовь и уважение к флоту и армии России. Российский лидер в своей речи отметил и тех, для кого воинское дело стало высоким призванием и профессией и кто выбрал защищать свою Родину.

До этого Путин поздравил патриарха Кирилла с Днем защитника Отечества. В своем обращении он написал, что российские военнослужащие мужественно сражаются за правду, справедливость, свободу и независимость Родины.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в видеопоздравлении с 23 Февраля заявила, что участники спецоперации доделывают то, что было не доделано в годы Великой Отечественной войны.