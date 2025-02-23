Захарова: защитники Отечества на СВО доделывают то, что не доделано в 1945 году

Российские защитники на спецоперации сегодня доделывают то, что было не доделано в годы Великой Отечественной войны. Об этом в интервью ТАСС заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в видеопоздравлении россиян с 23 февраля.

«Хочу поздравить всех с Днем защитника Отечества. День этот в этом году необычный по целому ряду причин. Конечно, потому что это день в году, когда отмечается 80-летие Великой Победы», — заявила она.

По словам Захаровой, российские бойцы добыли победу, но не «добили врага», поэтому бойцы спецоперации завершают то, что исторически необходимо сделать. Она отметила, что «беды» начались еще в то время.

Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что каждый день россияне проживают на «страже Отечества» и за ними стоит «историческая правда».

До этого министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем защитника Отечества. По его словам, праздник Дня защитника Отечества символизирует героическую историю России, а также ратные свершения тех, кто в разные времена сражался за Родину.

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