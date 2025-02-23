Самолет «Азимута» вернулся в Минводы из-за технического сбоя

Азимут: самолет вернулся в Минводы из-за срабатывания индикации одной из систем

Лайнер авиакомпании «Азимут», выполнявший рейс Минеральные Воды — Дубай, вернулся в аэропорт вылета из-за срабатывания индикации одной из систем самолета. Об этом сообщили в Telegram-канале авиаперевозчика.

Самолет вернулся в авиагавань в 06:11 по московскому времени.

«В целях обеспечения безопасности полета командир воздушного судна рейса А46087 Минеральные Воды — Дубай 23 февраля 2025 года принял решение о возврате в аэропорт вылета в связи со срабатыванием индикации работы одной из систем самолета», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, пассажиров в пункт назначения доставит резервный борт авиакомпании.

До этого сразу два российских самолета авиакомпаний S7 и Red Wings подали сигналы бедствия при заходе на посадку в аэропорту Барнаула. Отмечается, что причиной этому стал малый остаток топлива. В результате оба самолета благополучно сели на запасном аэродроме.

20 февраля Турция не пустила российский самолет из-за неработающего ответчика — устройства для автоматической передачи информации с воздушного судна в ответ на запросные сигналы. Инцидент произошел с Superjet 100, который летел из Сочи в Стамбул. На борту было 79 пассажиров, два пилота и три бортпроводника.

Ранее в следовавшем из Красноярска в Ленск самолете обнаружили неисправность в двигателе.