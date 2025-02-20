Турция не пустила к себе российский самолет из-за неработающего ответчика

Турция не пустила российский самолет из-за неработающего ответчика — устройства для автоматической передачи информации с воздушного судна в ответ на запросные сигналы. Об этом сообщил Telegram-канал «Авиаторщина».

Инцидент произошел с Superjet 100, который летел из Сочи в Стамбул. На борту было 79 пассажиров, два пилота и три бортпроводника.

После занятия эшелона пилотам сообщили об отказе комплекта вычислительной системы самолетовождения. Однако командир воздушного судна решил продолжить лететь. При подлете к Турции авиадиспетчеры вновь уведомили пилотов о проблемах со вторичным опознаванием борта и запретили пересекать воздушное пространство.

В итоге пилоты решили развернуться в Сочи. Турецкий авиадиспетчер позже объяснил российским коллегам, что лайнер не пустили из-за неблагоприятных атмосферных явлений в Стамбуле и неработающего ответчика.

После посадки в Сочи поломанный Superjet 100 отстранили от полетов для выполнения технических работ. Перевозчик отправил пассажиров в Стамбул на резервном самолете.

Ранее в следовавшем из Красноярска в Ленск самолете обнаружили неисправность в двигателе.