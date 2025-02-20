В следовавшем из Красноярска в Ленск самолете нашли неисправность в двигателе

Прокуратура начала проверку инцидента с двигателем самолета из Красноярска

В следовавшем из Красноярска в Ленск самолете нашли неисправность двигателя во время полета. Об этом сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

По предварительным данным, во время выполнения рейса авиакомпании «КрасАвиа» по маршруту Красноярск — Ленск члены экипажа АН-26 зафиксировали техническую неисправность одного из двигателей.

Самолет сел в аэропорту назначения. На борту находилось 20 пассажиров, из них один ребенок. Воздушное судно отстранили от эксплуатации до выяснения обстоятельств и причин инцидента.

Накануне у пассажирского Boeing из Красноярска не выпускались закрылки, однако самолет смог приземлиться в Норильске. В момент вылета на борту воздушного судна находилось 151 человек и шесть членов экипажа.

18 февраля самолет Ан-24, выполняющий рейс из Олекминска в Якутск, несколько минут не мог сесть в аэропорту назначения из-за неисправности шасси. На борту было 34 пассажира и пять членов экипажа. Спустя 15 минут после объявления тревоги борт успешно приземлился.

Ранее появились кадры сгоревшего самолета после крушения в Нижегородской области.