Два российских самолета подали сигналы бедствия при заходе на посадку в Барнауле

Сразу два самолета S7 и Red Wings подали сигналы бедствия при посадке в Барнауле

Сразу два российских самолета авиакомпаний S7 и Red Wings подали сигналы бедствия при заходе на посадку в аэропорту Барнаула, сообщает Telegram-канал «Авиаторщина».

По данным Telegram-канала, самолеты перенаправили в Барнаул из-за тумана. Борт S7 Airlines летел в Новосибирск, а борт Red Wings — в Новокузнецк.

«При заходе на посадку оба борта сообщили о малом остатке топлива и объявили сигнал бедствия MayDay (международный сигнал бедствия в радиотелефонной связи. — «Газета.Ru»)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что причиной этому стал малый остаток топлива. В результате оба самолета благополучно сели на запасном аэродроме. Авторы Telegram-канала уточняют, что Росавиация расценила произошедшее как авиаинцидент и занялась его расследованием.

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