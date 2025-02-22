Папа Римский, проходящий лечение от пневмонии, смог отдохнуть ночью

Папа Римский Франциск, проходящий лечение от пневмонии, смог хорошо отдохнуть в ночь на субботу. Об этом сообщает Vatican News со ссылкой на пресс-службу Святого Престола.

«Папа Франциск спокойно провел ночь», — говорится в сообщении.

В то же время врачи предупреждают, что понтифик все еще далек от выздоровления.

До этого сообщалось, что папа Римский чувствует себя хорошо и не рассматривает возможность отречения.

14 февраля папу Римского госпитализировали, врачи диагностировали у него инфекцию дыхательных путей. Из-за этого Франциску пришлось отменить встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо и генеральным директором CNN Марком Томпсоном.

19 февраля появились сообщения, что швейцарская гвардия репетирует прощальную церемонию на случай несчастья с папой Римским. Однако позже его охрана опровергла эту информацию. Известно, что Франциск находится в стабильном состоянии.

Ранее стали известны методы лечения папы Римского.