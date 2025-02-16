Стали известны методы лечения Папы Римского

После госпитализации врачи предписали Папе Римскому Франциску полный покой. Об этом сообщили в пресс-службе Святого Престола.

Понтифик проходит лечение в больнице Агостино Джемелли. На данный момент исследования показывают улучшение некоторых показателей здоровья, однако медики призвали Папу Римского сохранять «полный покой».

«Обследования, проведенные в течение дня, подтверждают инфекцию дыхательных путей. Терапия была немного изменена на основе дальнейших микробиологических результатов. Сегодняшние лабораторные анализы показывают улучшение некоторых показателей», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, прошедшую ночь субботы Папа Римский провел без приступов лихорадки. После улучшения состояния он начал «чередовать моменты отдыха с молитвами и чтением».

Папа Римский поблагодарил всех людей, которые писали ему письма с пожеланиями о скорейшем выздоровлении, и призвал продолжать «молиться за него».

До этого стало известно, что Франциска госпитализировали в пятницу, 14 февраля. Из-за проблем со здоровьем ему пришлось отменить встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо и генеральным директором CNN Марком Томпсоном.

Ранее папа Римский предостерег от культа духа войны.