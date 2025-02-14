Папу Римского госпитализировали

Папу Римского Франциска в пятницу, 14 февраля, госпитализировали для дальнейшего лечения бронхита. Об этом сообщает Metro.

«В пятницу папа Франциск поступил в клинику «Агостино Джемелли»», — заявили в службе печати Святого престола в Ватикане.

Отмечается, что это было сделано для прохождения диагностических исследований и продолжения лечения бронхита

Из-за госпитализации ему пришлось отменить встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо и генеральным директором CNN Марком Томпсоном.

16 января сообщалось, что Папа Римский Франциск повредил правое предплечье при падении. Рука была обездвижена в качестве меры предосторожности. В декабре понтифик получил травму подбородка, ударившись об тумбочку.

Ранее Папа Римский предостерег от культа духа войны.