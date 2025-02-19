В Ватикане репетируют похороны папы Римского на случай его смерти

Швейцарская гвардия, которая является охраной папы Римского Франциска, репетирует похоронную церемонию на случай кончины госпитализированного понтифика. Об этом пишет швейцарская газета Blick.
«Швейцарская гвардия готовится к любым неожиданностям, вплоть до смерти понтифика. По нашим данным, для стражей (понтифика. — «Газета.Ru») введен комендантский час. Также репетируются похороны», — сказано в сообщении.
14 февраля 88-летнего папу Римского доставили в больницу. У Франциска диагностировали инфекцию дыхательных путей. Из-за этого ему пришлось отменить встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо и генеральным директором CNN Марком Томпсоном. Позже стало известно, что папа Римский находится в стабильном состоянии.
16 января Франциск повредил правое предплечье при падении. Рука была обездвижена в качестве меры предосторожности. А в декабре понтифик получил травму подбородка, ударившись о тумбочку.
Ранее были раскрыты методы лечения папы Римского.