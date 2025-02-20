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Охрана папы Римского опровергла информацию о подготовке к его похоронам

Швейцарская гвардия опровергла сведения о подготовке к похоронам папы Франциска
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Vatican Media/Reuters

Охраняющие папу Римского Франциска швейцарские гвардейцы опровергли данные о подготовке к его похоронам. Об этом представитель гвардии заявил газете Blick.

По его словам, гвардия продолжает работать в обычном режиме. Собеседник газеты отметил, что гвардейцы будут обеспечивать безопасность папы как обычно.

19 февраля сообщалось, что швейцарская гвардия репетирует похоронную церемонию на случай кончины госпитализированного понтифика.

14 февраля 88-летнего папу Римского доставили в больницу. У Франциска диагностировали инфекцию дыхательных путей. Из-за этого ему пришлось отменить встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо и генеральным директором CNN Марком Томпсоном. Позже стало известно, что папа Римский находится в стабильном состоянии.

Ранее были раскрыты методы лечения папы Римского.

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