Стало известно, как чувствует себя папа римский на фоне слухов об отречении от престола

Севастьянов: папа римский чувствует себя хорошо и не рассматривает отречение

Папа Римский Франциск чувствует себя хорошо и не рассматривает отречение от поста. Об этом заявил председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов в беседе с РИА Новости.

Севастьянов уточнил, что сам разговаривал с понтификом и спрашивал его о состоянии здоровья.

«Я с папой общался утром. Он идет на поправку, у него бессимптомная была пневмония, такая же, как у меня была после ковида… Он чувствует себя хорошо. Отречение вообще не рассматривается, никак», — рассказал председатель союза.

По словам Севастьянова, папа римский считает, что пока «не исполнил свою миссию».

До этого сообщалось, что папа римский может отречься от престола по состоянию здоровья.

14 февраля 88-летнего папу Римского госпитализировали, врачи диагностировали у него инфекцию дыхательных путей. Из-за этого Франциску пришлось отменить встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо и генеральным директором CNN Марком Томпсоном.

19 февраля появились сообщения, что швейцарская гвардия репетирует прощальную церемонию на случай несчастья с папой римским. Однако позже его охрана опровергла эту информацию. Известно, что Франциск находится в стабильном состоянии.

Ранее были раскрыты методы лечения папы Римского.