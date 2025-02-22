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В бразильском городе Буритикупу, уходящем под землю, ввели режим ЧС

Режим ЧС ввели в уходящем под землю бразильском городе Буритикупу

В Бразилии город Буритикупу постепенно сваливается в воронку в земле. Местные власти ввели режим ЧС, пишет агентство Reuters.

В городе живет около 55 тыс. человек, провалы в земле угрожают 1,2 тыс. жителей.

«За последние несколько месяцев размеры провалов увеличились в геометрической прогрессии, приблизившись существенно ближе к жилым домам», — сообщили городские власти.

Обрушение земли около города жители наблюдают уже десятки лет. Дожди размывают песчаные почвы, которые также обрушиваются из-за строительных работ и вырубки леса.

17 февраля в столице Турции Анкаре произошло землетрясение магнитудой 3,5. Подземные толчки ощутили в жилых домах местные жители. Эпицентр землетрясения находился на глубине около 11,48 км. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

В этот же день землетрясение магнитудой 4,0 произошло в центре столицы Индии Нью-Дели. Толчки были зафиксированы в 5:36 по местному времени (3:06 мск). По предварительной информации, эпицентр залегал на глубине пяти км.

Ранее в Бразилии загорелась фабрика карнавальных костюмов.

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