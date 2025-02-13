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В Бразилии 20 человек пострадали при пожаре на фабрике карнавальных костюмов

В Рио при пожаре на фабрике костюмов пострадали 20 человек
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Ricardo Moraes/Reuters

В результате пожара на фабрике по производству карнавальных костюмов в Рио-де-Жанейро пострадали 20 человек. Об этом сообщает бразильское агентство Agência Brasil.

ЧП произошло накануне на фабрике в северной части города. В здании находились люди, которые оказались заблокированы на втором этаже.

Пожарные спасли 21 человека. Пострадавших госпитализировали, уточняется, что 11 из них в тяжелом состоянии. У большинства диагностировали ожоги дыхательных путей.

Заместитель командующего пожарной службой Рио-де-Жанейро сказал, что ситуация под контролем, и отметил, что здание не имело разрешения на эксплуатацию.

Сообщается, что на фабрике шили костюмы как минимум для трех школ самбы, участвующих в карнавале в Рио-де-Жанейро.

11 февраля в Новомосковске Тульской области случился пожар в подсобном помещении торгового павильона. Пострадали четыре человека. Двоих пострадавших вывели из горящего здания сотрудники ведомства, двое других вышли самостоятельно. Пострадавших забрали в больницу с ожогами и отравлением продуктами горения.

Огонь распространился на площади около 100 квадратных метров. Пожар тушили 12 сотрудников МЧС, привлекали 4 единицы техники. Причины возгорания не уточняются.

Ранее начальница почтового отделения сожгла его, чтобы скрыть следы преступления.

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