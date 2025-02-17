Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В столице Турции произошло землетрясение

В Анкаре произошло землетрясение магнитудой 3,5
close
Uwe Anspach/Global Look Press

В турецкой столице Анкаре произошло землетрясение магнитудой 3,5. Подземные толчки ощутили в жилых домах местные жители. Об этом сообщает турецкая газета Yeni Şafak, ссылаясь на данные Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).

Согласно имеющейся информации, эпицентр землетрясения находился на глубине около 11,48 км. Эпицентр зафиксирован в районе Анкары — провинции Енимахалле. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

В этот же день землетрясение магнитудой 4,0 произошло в центре столицы Индии Нью-Дели. Толчки были зафиксированы в 5:36 по местному времени (3:06 мск). По предварительной информации, эпицентр залегал на глубине пяти км.

Днем ранее в западной части Ирана случились сразу два землетрясения. Подземные толчки магнитудой 4,4 и 5,4 зафиксированы недалеко от города Хосейние в провинции Хузестан. Землетрясения произошли одно за другим с разницей всего в семь минут.

Ранее на Украине произошло землетрясение.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами