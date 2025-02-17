В столице Турции произошло землетрясение

В турецкой столице Анкаре произошло землетрясение магнитудой 3,5. Подземные толчки ощутили в жилых домах местные жители. Об этом сообщает турецкая газета Yeni Şafak, ссылаясь на данные Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).

Согласно имеющейся информации, эпицентр землетрясения находился на глубине около 11,48 км. Эпицентр зафиксирован в районе Анкары — провинции Енимахалле. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

В этот же день землетрясение магнитудой 4,0 произошло в центре столицы Индии Нью-Дели. Толчки были зафиксированы в 5:36 по местному времени (3:06 мск). По предварительной информации, эпицентр залегал на глубине пяти км.

Днем ранее в западной части Ирана случились сразу два землетрясения. Подземные толчки магнитудой 4,4 и 5,4 зафиксированы недалеко от города Хосейние в провинции Хузестан. Землетрясения произошли одно за другим с разницей всего в семь минут.

Ранее на Украине произошло землетрясение.