Суд арестовал советника губернатора Ростовской области

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону арестовал советника губернатора Ростовской области Виктора Гончарова, подозреваемого в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает ТАСС.

«Суд постановил избрать Гончарову меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца», — говорится в сообщении.

Адвокат Гончарова заявил, что советник губернатора не признает свою вину в превышении полномочий.

До этого стало известно, что советника губернатора доставили в суд для избрания меры пресечения.

О задержании Гончарова стало известно 21 февраля. До этого был задержан заместитель губернатора Ростовской области — министр сельского хозяйства и продовольствия Константин Рачаловский. На него завели уголовное дело по той же статье.

Позже Telegram-канал SHOT писал, что в здании правительства Ростовской области провели обыски. По данным канала, у следователей возникли вопросы к Рачаловскому в рамках расследования уголовного дела в отношении министра финансов региона Лилии Федотовой.

Ранее соседи замгубернатора Ростовской области рассказали, как жила его семья.