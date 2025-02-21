Папа Римский Франциск может отречься от престола по состоянию здоровья

Папа Римский Франциск может отречься от престола, как его предшественник Бенедикт XVI, если по состоянию здоровья не сможет справляться со своими обязанностями. Таким мнением в интервью газете Corriere della Sera поделился кардинал Джанфранко Равази.

«Если папа Франциск будет иметь сложности в выполнении папских обязанностей, он сделает свой выбор. Думаю, он может принять решение об отставке. Решать ему, за ним последнее слово. У него есть большое желание провести Юбилейный год, посвященный надежде. Для него это важно», — сказал кардинал.

14 февраля 88-летнего папу Римского госпитализировали, врачи диагностировали у него инфекцию дыхательных путей. Из-за этого Франциску пришлось отменить встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо и генеральным директором CNN Марком Томпсоном.

19 февраля появились сообщения, что швейцарская гвардия репетирует прощальную церемонию на случай несчастья с папой римским. Однако позже его охрана опровергла эту информацию. Известно, что Франциск находится в стабильном состоянии.

Ранее были раскрыты методы лечения папы Римского.