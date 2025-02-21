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Папа Римский Франциск может отречься от престола по состоянию здоровья

Кардинал Равази: папа Римский Франциск может отречься от престола
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Fabrizio Maffei/Shutterstock

Папа Римский Франциск может отречься от престола, как его предшественник Бенедикт XVI, если по состоянию здоровья не сможет справляться со своими обязанностями. Таким мнением в интервью газете Corriere della Sera поделился кардинал Джанфранко Равази.

«Если папа Франциск будет иметь сложности в выполнении папских обязанностей, он сделает свой выбор. Думаю, он может принять решение об отставке. Решать ему, за ним последнее слово. У него есть большое желание провести Юбилейный год, посвященный надежде. Для него это важно», — сказал кардинал.

14 февраля 88-летнего папу Римского госпитализировали, врачи диагностировали у него инфекцию дыхательных путей. Из-за этого Франциску пришлось отменить встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо и генеральным директором CNN Марком Томпсоном.

19 февраля появились сообщения, что швейцарская гвардия репетирует прощальную церемонию на случай несчастья с папой римским. Однако позже его охрана опровергла эту информацию. Известно, что Франциск находится в стабильном состоянии.

Ранее были раскрыты методы лечения папы Римского.

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