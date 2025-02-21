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В центре Москвы горит кальянная «Мята Lounge»

В Москве загорелась кальянная «Мята Lounge»
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Depositphotos

В Москве на Нижней Красносельской улице горит кальянная «Мята Lounge». Об этом сообщает агентство «Москва» в своем Telegram-канале.

Отмечается, что пожар начался на первом этаже, очаг возгорания пока не нашли. Посетители и сотрудники заведения эвакуировались. На месте работают сотрудники МЧС, уточняет агентство.

10 февраля в парке «Сокольники» на северо-востоке Москвы загорелась крыша одноэтажного здания кафе. По данным СМИ, горел ресторан «Джи Джи Гриль». В МЧС России уточнили, что площадь пожара составила 100 квадратных метров. На месте работали 32 специалиста и девять единиц техники.

9 февраля пожар произошел в Николаевских банях в подмосковных Химках. По данным Telegram-канала SHOT, из здания были эвакуированы около 10 человек.

Вечером 8 февраля стало известно о возгорании в здании Электрозавода в Москве. По информации СМИ, пожар начался во время фотосессии танцоров. Источник в экстренных службах города допустил, что его причиной могло быть короткое замыкание в электрооборудовании. Сотрудники арендуемых в здании офисов до ЧП жаловались на запах тлеющей проводки.

Ранее под Ханты-Мансийском загорелся деревянный многоквартирный дом.

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