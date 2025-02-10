Под Ханты-Мансийском загорелся деревянный многоквартирный дом

В городе Нягань Ханты-Мансийского автономного округа загорелся деревянный многоквартирный дом. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

«Из здания самостоятельно эвакуировались пять человек», — говорится в сообщении.

Площадь возгорания составила 700 квадратных метров. Открытое горение уже ликвидировано. На месте работают 32 специалиста и девять единиц техники, добавили в МЧС.

Причина пожара устанавливается.

5 февраля сообщалось, что в Амурской области пенсионерка решила растопить печь с помощью горючей жидкости. Она плеснула ее в топку и подожгла, произошел хлопок с выбросом огня. Женщине обожгло лицо, в панике она бросилась за помощью к соседям. Огонь быстро распространился по всему помещению. В результате постройка выгорела полностью, с огнем боролись 13 человек. Пострадавшей была оказана медицинская помощь.

До этого стало известно, что в Башкирии мужчина разогревал еду, уснул и устроил пожар в квартире. Пожарных вызывали соседи, им удалось справиться с огнем. 42-летний владелец жилья был найден в бессознательном состоянии, мужчину госпитализировали, но спасти его врачи не смогли. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Ленобласти мужчина устроил пожар в арендованной квартире из-за ссоры с девушкой.