Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Под Ханты-Мансийском загорелся деревянный многоквартирный дом

МЧС: в Нягани загорелся многоквартирный дом на площади 700 квадратных метров
close
Павел Лисицын/РИА Новости

В городе Нягань Ханты-Мансийского автономного округа загорелся деревянный многоквартирный дом. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

«Из здания самостоятельно эвакуировались пять человек», — говорится в сообщении.

Площадь возгорания составила 700 квадратных метров. Открытое горение уже ликвидировано. На месте работают 32 специалиста и девять единиц техники, добавили в МЧС.

Причина пожара устанавливается.

5 февраля сообщалось, что в Амурской области пенсионерка решила растопить печь с помощью горючей жидкости. Она плеснула ее в топку и подожгла, произошел хлопок с выбросом огня. Женщине обожгло лицо, в панике она бросилась за помощью к соседям. Огонь быстро распространился по всему помещению. В результате постройка выгорела полностью, с огнем боролись 13 человек. Пострадавшей была оказана медицинская помощь.

До этого стало известно, что в Башкирии мужчина разогревал еду, уснул и устроил пожар в квартире. Пожарных вызывали соседи, им удалось справиться с огнем. 42-летний владелец жилья был найден в бессознательном состоянии, мужчину госпитализировали, но спасти его врачи не смогли. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Ленобласти мужчина устроил пожар в арендованной квартире из-за ссоры с девушкой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами