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Сотрудники офисов на Электрозаводе до пожара жаловались на запах гари

Работники рассказали о запахе тлеющей проводки до пожара на Электрозаводе
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Telegram-канал «112»

Перед пожаром на московском Электрозаводе в арендуемых помещениях ощущался запах тлеющей проводки. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на сотрудников, которым удалось спастись.

Работники столярной мастерской «Дар Труда», расположенной на третьем этаже, отметили, что несколько дней назад они забеспокоились по поводу запаха гари, идущего с нижних этажей. По предварительным данным, именно на втором этаже началось задымление, которое впоследствии охватило площадь в 300 квадратных метров.

Пожар в одном из корпусов бывшего Электрозавода в столичном районе Преображенское произошел вечером 8 февраля. Возгорание началось в помещении, где находятся студии и творческие мастерские. В борьбе с огнем участвуют 60 человек и 16 единиц техники. Пожару был присвоен четвертый (предпоследний) ранг сложности.

По информации телеканала «Россия 24», в горящем здании могут находиться около 70 человек, заблокированных огнем, в том числе дети.

В экстренных службах отметили, что восемь человек обратились за медицинской помощью после пожара, произошедшего в здании Электрозавода.

Ранее пожар произошел в первом московском небоскребе.

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