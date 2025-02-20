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Путин передал наилучшие пожелания Труфанову и его семье

Путин попросил Лазара передать наилучшие пожелания освобожденному Труфанову
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Гавриил Григоров/РИА Новости

На встрече с руководством Федерации еврейских общин России в Кремле президент Владимир Путин обратился к главному раввину Берлу Лазару и главе ФЕОР Александру Бороде с просьбой передать наилучшие пожелания Александру Труфанову и его семье по случаю освобождения из плена в секторе Газа. Об этом сообщает РИА Новости.

«Прежде всего, хочу попросить вас передать наилучшие пожелания Александру Труфанову — нашему гражданину и его близким в связи с освобождением из плена», — сказал президент.

Также он выразил облегчение в связи с возвращением Труфанова домой.

«Знаю, что испытания были непростыми. И он, и вся семья прошли этот период. Слава Богу, что он в кругу своих близких», — добавил Путин.

Российский лидер до этого заявил, что освобождение российского гражданина Александра Труфанова из сектора Газа стало результатом активной дипломатической работы Москвы и доброй воли движения ХАМАС.

15 февраля гражданин Российской Федерации и Израиля Александр Труфанов был освобожден из сектора Газа. Он провел почти 500 дней в плену.

Ранее ХАМАС пообещал освободить шесть заложников 22 февраля.

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