ХАМАС освободит шесть заложников из Газы

Палестинское движение ХАМАС в субботу 22 февраля освободит шестерых живых заложников. Об этом заявил глава движения в секторе Газа Халиль аль-Хайя, передает РИА Новости.

«В субботу, 22 февраля, будут освобождены оставшиеся шесть живых заложников, которых было оговорено освободить на первом этапе», — сказал он.

В феврале египетский телеканал Al Qahera News сообщал, что ХАМАС не будет участвовать в управлении сектором Газа в будущем.

19 января этого года в секторе Газа вступил в силу режим прекращения огня. Ожидается, что в рамках первого этапа перемирия, который продлится 42 дня, ХАМАС отпустит 33 израильских заложника, включая всех женщин и детей. Израиль в ответ будет выпускать по 30 палестинских заключенных за каждого отпущенного гражданского, по 50 — за каждого военнослужащего.

Ранее стало известно, что в ЕС начали разрабатывать собственный план по сектору Газа в противовес президенту США Дональду Трампу.