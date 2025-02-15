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Российский заложник был ранен во время похищения ХАМАС

Россиянин Труфанов получил пулевое ранение во время похищения ХАМАС
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Hatem Khaled/Reuters

Гражданин Российской Федерации и Израиля Александр Труфанов, освобожденный сегодня из сектора Газа, получил пулевое ранение во время атаки боевиков палестинского движения ХАМАС на юг Израиля 7 октября 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба министерства иностранных дел Израиля, передает РИА Новости.

Труфанов провел почти 500 дней в плену.

Там добавили, что 7 октября 2023 года террористы также взяли в плен мать, 73-летнюю бабушку и девушку Труфанова.

«Спустя 54 дня плена они были освобождены в рамках первой сделки в ноябре. ‎‌‏Сам Саша, получив огнестрельное ранение, был похищен и увезен в Газу. На протяжении 498 дней его удерживали в нечеловеческих условиях», — отметили в ведомстве.

15 февраля освобожденные в секторе Газа три заложника, включая россиянина Александра Труфанова, перешли на территорию Израиля в сопровождении сил Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

19 января этого года в секторе Газа вступил в силу режим прекращения огня. Ожидается, что в рамках первого этапа перемирия, который продлится 42 дня, ХАМАС отпустит 33 израильских заложника, включая всех женщин и детей. Израиль в ответ будет выпускать по 30 палестинских заключенных за каждого отпущенного гражданского, по 50 — за каждого военнослужащего.

Ранее стало известно, что в ЕС начали разрабатывать собственный план по сектору Газа в противовес Трампу.

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