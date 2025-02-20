Путин назвал факторы, которые позволили освободить Труфанова из плена ХАМАС

Президент России Владимир Путин заявил, что освобождение российского гражданина Александра Труфанова из сектора Газа стало результатом активной дипломатической работы Москвы и доброй воли движения ХАМАС. Слова российского лидера приводит ТАСС.

«Это стало возможным в том числе благодаря последовательной политике РФ по ближневосточному урегулированию, что вызывает доверие со стороны многих партнеров в регионе, и благодаря доброй воле со стороны ХАМАС», — сказал глава государства на встрече с главным раввином РФ Берлом Лазаром и главой Федерации еврейских общин Александром Бородой.

15 февраля гражданин Российской Федерации и Израиля Александр Труфанов был освобожден из сектора Газа. Он провел почти 500 дней в плену. Отмечалось, что Труфанов получил пулевое ранение во время атаки боевиков палестинского движения ХАМАС на юг Израиля 7 октября 2023 года. Тогда же террористы взяли в плен мать, 73-летнюю бабушку и девушку Труфанова.

Ранее ХАМАС пообещал освободить шесть заложников 22 февраля.