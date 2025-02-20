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Эвакуацию пациента отложили из-за ЧП с вертолетом санавиации на Ставрополье

Эвакуацию пациента перенесли из-за аварии вертолета санавиации на Ставрополье
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Ростех

Эвакуацию пациента, которого должны были доставить вертолетом санитарной авиации в Ставрополь, отложили на день из-за ЧП с воздушным судном. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи Ставрополя.

«В связи с возникшими обстоятельствами эвакуация пациента отложена до завтра и будет проведена на реанимобиле», — говорится в сообщении.

Отмечается, что для выяснения причин поломки вертолета и оценки его технического состояния будут привлечены специалисты, они проведут детальный осмотр и диагностику.

В четверг, 20 февраля, вертолет санитарной авиации «Ансат» в Ставрополе совершил аварийную посадку. Воздушное судно частично потеряло управляемость. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что на борту были два медика и два пилота. Пилоту потребовалось 10 попыток, прежде чем посадил машину на специально подготовленную пену. К моменту посадки на месте уже дежурили бригады скорой помощи. По предварительной информации, никто не пострадал. Начата доследственная проверка.

Ранее аэропорт Ставрополя снова открыли после ЧП с вертолетом.

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