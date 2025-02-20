В Ставрополе началась доследственная проверка после аварийной посадки вертолета

СК РФ организовал проверку после аварийной посадки вертолета в Ставрополе

Доследственная проверка проводится после аварийной посадки вертолета в Ставрополе. Об этом сообщило Западное МСУТ СК РФ в Telegram-канале.

Сотрудники минераловодского следственного отдела на транспорте устанавливают все обстоятельства, причины и условия инцидента. Проверка организована по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (часть 1.1 статьи 263 УК РФ).

20 февраля вертолет санавиации «Ансат» в Ставрополе совершил посадку на специально подготовленную пену. Перед этим агентство ТАСС сообщало, что воздушное судно частично потеряло управляемость.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что на борту были два медика и два пилота. К моменту посадки на месте уже дежурили бригады скорой помощи. По предварительной информации, никто не пострадал.

Ранее появилось видео момента жесткой посадки самолета Ан-2 в Ставрополье.