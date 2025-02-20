В Ставрополе неисправный вертолет санавиации удалось посадить горизонтально

В Ставрополе пилот был вынужден сажать неисправный вертолет санитарной авиации горизонтально, как самолет, причем ему удалось это сделать лишь с 10-й попытки. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

«Сразу после взлета пилот понял, что у судна неисправен угол наклона винта. Экипаж решил вернуться в аэропорт», — отмечается в сообщении.

Когда пилот осознал, что приземлиться обычным для вертолета вертикальным способом невозможно, то решил сажать судно горизонтально, как это обычно делают самолеты. Ему потребовалось 10 попыток, прежде чем посадил машину на специально подготовленную пену. Посадка оказалась жесткой, однако обошлось без пострадавших.

20 февраля вертолет санавиации «Ансат» в Ставрополе совершил аварийную посадку. Перед этим агентство ТАСС писало, что воздушное судно частично потеряло управляемость. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что на борту были два медика и два пилота. К моменту посадки на месте уже дежурили бригады скорой помощи. По предварительной информации, никто не пострадал.

Ранее в Ставрополе началась доследственная проверка после аварийной посадки вертолета.