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Крушение потерявшего управление вертолета в Ставрополе удалось предотвратить

Вертолет санавиации в Ставрополе сел на пену, несмотря на потерю управления
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Korea Aerospace Industries

Вертолет санавиации «Ансат» в Ставрополе совершил посадку на специально подготовленную пену. Об этом сообщает телеканал «РЕН ТВ».

Перед этим ТАСС сообщало, что воздушное судно частично потеряло управляемость. На борту «Ансата» было четыре человека — медицинская бригада и пилот.

6 февраля в нескольких километрах от подмосковного аэропорта Мячково упал легкомоторный самолет. По данным Telegram-канала 112, борт Р-2002 Sierra выполнял учебно-тренировочный полет. На борту были курсант и пилот-инструктор. В 13:10 мск экипаж перестал выходить на связь. Случившееся подтвердил пилот другого легкомоторника, которого попросили пролететь в районе места крушения. Он сообщил, что увидел горящий борт.

12 февраля сообщалось, что американский военный самолет EA-18 G Growler упал в Тихий океан у побережья штата Калифорния. Инцидент произошел в заливе Сан-Диего недалеко от авиационной базы Военно-морских сил США Норт-Айленд. Оба летчика катапультировались и после кратковременного пребывания в воде были спасены экипажем рыболовецкого судна.

Ранее ассоциация туроператоров назвала самые опасные российские аэропорты.

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