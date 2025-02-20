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Аэропорт Ставрополя снова открыли

Аэропорт Ставрополя снова открыли после эвакуации вертолета
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Telegram-канал «РЕН-ТВ»

Аэропорт Ставрополя снова открыли после эвакуации вертолета, совершившего аварийную посадку. Об этом в своем Telegram-канале сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Аэропорт Ставрополя открыт на прием и выпуск воздушных судов в 18:50 по московскому времени», — сообщил он.

По его словам, в период временного закрытия ставропольского аэропорта посадку на запасном аэродроме в Минеральных Водах совершил один рейс из Москвы.

До этого Кореняко сообщил, что аэропорт Ставрополя временно закрыли из-за необходимости эвакуации вертолета санитарной авиации после аварийной посадки.

В четверг, 20 февраля, вертолет санитарной авиации «Ансат» в Ставрополе совершил аварийную посадку. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что на борту были два медика и два пилота. Пилоту потребовалось 10 попыток, прежде чем посадил машину на специально подготовленную пену.

Ранее в Ставрополе началась доследственная проверка после аварийной посадки вертолета.

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