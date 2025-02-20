Силуанов заявил о наличии отраслей, куда можно перенаправить оборонные расходы

Силуанов: в РФ много отраслей, куда можно перераспределить оборонные расходы

В России существует множество секторов, требующих инвестиций, и государственные органы примут решение о перераспределении оборонного бюджета по этим направлениям. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов в интервью телеканалу Asharq Business Bloomberg.

По словам Силуанова, российская экономика нуждается в дополнительном финансировании для развития микроэлектроники, станкостроения и авиационной промышленности. Он подчеркнул, что решение о перенаправлении средств будет принято оперативно, и Минфин уже работает над оптимизацией бюджетных расходов.

Силуанов также заявил о приверженности Минфина политике минимальной зависимости российской экономики от внешних факторов, опираясь на внутренние ресурсы и взвешенную бюджетную стратегию.

В декабре прошлого года Владимир Путин утвердил федеральный бюджет России на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов. Доходы бюджета на 2025 год составят 40,3 трлн рублей, расходы — 41,47 трлн рублей, с дефицитом 1,17 трлн рублей. Особое внимание было уделено оборонной безопасности. Существенные ассигнования были запланированы на проведение специальной военной операции и укрепление обороноспособности страны.

Ранее Силуанов заявил о выделении 300 млрд рублей на повышение пенсий и пособий.