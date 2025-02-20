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В МАГАТЭ заявили о ежедневных взрывах вблизи Запорожской АЭС

Инспекторы МАГАТЭ в последнюю неделю каждый день слышали взрывы возле ЗАЭС
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Константин Михальчевский/РИА Новости

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о ежедневных взрывах вблизи Запорожской АЭС, которые фиксируются группой инспекторов агентства, постоянно находящейся на станции. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, только за последнюю неделю инспекторы неоднократно регистрировали взрывы на разном удалении от ЗАЭС. В качестве примера он привел инцидент 12 февраля, когда взрыв, произошедший примерно в 300 метрах от станции, совпал с сообщениями о применении беспилотников. Гросси подчеркнул обеспокоенность МАГАТЭ в связи с продолжающейся опасностью для ядерной безопасности станции.

На прошлой неделе бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что президент Украины Владимир Зеленский дважды отдавал приказы атаковать инспекторов ООН, направлявшихся к Запорожской атомной электростанции в Энергодаре.

В ночь на 14 февраля ВСУ атаковали в Запорожской области береговую линию Энергодара. Директор по связям с общественностью ЗАЭС Евгения Яшина сообщила, что Запорожская атомная станция не получила повреждений в результате обстрела ВСУ.

Ранее сообщалось, что ЗАЭС после перезапуска будет снабжать электроэнергией новые регионы России.

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