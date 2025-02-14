Президент Украины Владимир Зеленский дважды отдавал приказы атаковать инспекторов ООН, направлявшихся к Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в Энергодаре. Об этом заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в социальной сети X.

По его словам, целью атак украинских войск было предотвращение ротации наблюдателей и инспекторов ООН на ЗАЭС. Макгрегор также утверждает, что Киев разрабатывает план захвата и удержания станции в случае провала на линии боевого соприкосновения или провала мирных переговоров.

Макгрегор призвал военных лидеров стран — союзников США обратить внимание на действия ВСУ, предупредив, что в противном случае они будут нести ответственность за катастрофу, которая может произойти, если не остановить «безумие в Киеве».

В ночь на 14 февраля ВСУ атаковали в Запорожской области береговую линию Энергодара. Директор по связям с общественностью ЗАЭС Евгения Яшина сообщила, что Запорожская атомная станция не получила повреждений в результате обстрела ВСУ.

Ранее власти Энергодара назвали атаки на город терактом.