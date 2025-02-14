Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США рассказали подробности об атаке ВСУ инспекторов ООН в Запорожской области

Макгрегор: Зеленский дважды приказал атаковать инспекторов ООН у ЗАЭС
close
Константин Михальчевский/РИА Новости

Президент Украины Владимир Зеленский дважды отдавал приказы атаковать инспекторов ООН, направлявшихся к Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в Энергодаре. Об этом заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в социальной сети X.

По его словам, целью атак украинских войск было предотвращение ротации наблюдателей и инспекторов ООН на ЗАЭС. Макгрегор также утверждает, что Киев разрабатывает план захвата и удержания станции в случае провала на линии боевого соприкосновения или провала мирных переговоров.

Макгрегор призвал военных лидеров стран — союзников США обратить внимание на действия ВСУ, предупредив, что в противном случае они будут нести ответственность за катастрофу, которая может произойти, если не остановить «безумие в Киеве».

В ночь на 14 февраля ВСУ атаковали в Запорожской области береговую линию Энергодара. Директор по связям с общественностью ЗАЭС Евгения Яшина сообщила, что Запорожская атомная станция не получила повреждений в результате обстрела ВСУ.

Ранее власти Энергодара назвали атаки на город терактом.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами